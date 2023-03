L1 : Nice sauve les meubles contre Lorient

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

28e journée de Ligue 1

Strasbourg - Auxerre : 2-0

Montpellier - Clermont : 2-1

Nice - Lorient : 1-1

Troyes - Brest : 2-2

Ce dimanche, l'OGC Nice n'a pu faire que match nul (1-1) contre le FC Lorient. Les Bretons ont longtemps mené avant se se faire rejoindre en fin de rencontre sur un but de Gaëtan Laborde.

Quelques jours seulement après avoir validé sa qualification en quarts de finale de Ligue Europa Conférence face au Sheriff Tiraspol, Nice devait enchainer ce dimanche en Ligue 1 contre Lorient. Les Aiglons ont eu du mal au démarrage face à des Merlus en forme et déterminés à faire un coup. Logiquement, les Bretons ont ouvert la marque grâce à Abdoul Bamo Meité, parfaitement servi par Romain Faivre. Malgré leur match moyen, les hommes de Didier Digard ne supportent plus l'odeur de la défaite et ont réussi à arracher l'égalisation à la 77ème minute après un but de Gaëtan Laborde. La fin de match aura été à sens unique, avec la volonté niçoise d'aller chercher les trois points. Mais Nice doit se contenter du match nul. Les Aiglons sont 7e (44 points), à égalité de points avec leurs adversaires du jour (8e). A noter que c'est le 11ème match sans défaite en Ligue 1 pour le club azuréen.

Dans les autres rencontres de la journée, à noter le succès de Montpellier à domicile face à Clermont. Les Héraultais sont en feu depuis le retour au club de Michel Der Zakarian et pointent désormais à la 11e place du championnat. Le MHSC pourra remercier Elye Wahi, auteur d'un doublé qui a totalement retourné le scénario du match alors que les Auvergnats avaient ouvert le score. Dans la lutte pour le maintien, Troyes et Brest se sont neutralisés 2 buts partout et Auxerre a subi la loi de Strasbourg (0-2) à la Meinau. Les Alsaciens ne sont plus dans la zone rouge et occupent la 15e place. Angers (20e, 10 points), Ajaccio (19e, 21 points), Troyes (18e, 21 points) et Auxerre (17e, 23 points) sont les équipes qui ferment la marche au soir de la 28e journée de championnat.