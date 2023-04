L1 : Nice plonge dans la crise, Nantes miraculé

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

32e journée de Ligue 1

Nantes - Troyes : 2-2

Lorient - Toulouse : 0-1

Nice - Clermont : 1-2

Ajaccio - Brest : 0-0

Ce dimanche après-midi en Ligue 1, l'OGC Nice s'est incliné (1-2) à domicile face à Clermont. Une défaite qui plonge un peu plus les Aiglons dans la crise.

Nice a terminé sa semaine de la pire des façons possibles. Après le fiasco en Ligue Europa Conference contre le FC Bâle, les hommes de Didier Digard ont cette fois-ci subi la loi de Clermont à domicile, alors que l'Allianz Arena sonnait creux ce dimanche. Dès la première période du match, Nice a fait preuve d'une fébrilité assez déconcertante, en atteste l'ouverture du score auvergnate par Muhammed Cham à la 37e minute suite à une erreur de relance de la défense azuréenne. Si Gaëtan Laborde a égalisé quelques instants plus tard, les Aiglons ont de nouveau baissé la garde en fin de rencontre. Et logiquement, Saïf-Eddine Khaoui est venu punir Nice à la 83e minute pour donner la victoire aux siens. Au classement, Clermont (9e) passe devant son adversaire du jour (10e), qui vit décidément une fin de saison bien délicate.

⚽️ Khaoui marque pour Clermont. Le Gym est de nouveau mené.#OGCNCF63 1️⃣-2️⃣ (83') — OGC Nice (@ogcnice) April 23, 2023

Dans les autres rencontres, Troyes pensait tenir la victoire contre le FC Nantes à la Beaujoire mais un but au bout du temps additionnel d'Evann Guessand a permis aux Canaris d'arracher un match nul (2-2). Un but qui fera polémique alors qu'un Nantais semblait avoir touché le ballon de la main. Brest, avec son match nul à Ajaccio (0-0), reste donc toujours 17e. A noter enfin la victoire toulousaine (1-0) sur la pelouse de Lorient sur un but de Zakaria Aboukhlal.

Angers (20e, 14 points), Ajaccio (19e, 22 points), Troyes (18e, 22 points) et Brest (17e, 32 points) sont les équipes qui ferment la marche au soir de la 32e journée de championnat.