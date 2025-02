L1 ‍: Nice mate Montpellier et revient à 3 points de l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

23e journée de Ligue 1

Le Havre - Toulouse : 1-4

Nice - Montpellier : 2-0

Strasbourg - Brest : 0-0

Ce dimanche en Ligue 1, Nice avait l'occasion de revenir sur l'OM en cas de succès face à la lanterne rouge du championnat, Montpellier. Et les Aiglons n'ont pas laissé passer leur chance.

L'OGC Nice a affirmé encore un peu plus ses ambitions en Ligue 1 ce dimanche lors de la réception de Montpellier. Les hommes de Franck Haise ont en effet pris le meilleur sur des Héraultais volontaires mais trop limités. Jonathan Clauss a ouvert le score à la 30e minute, lançant parfaitement ses partenaires pour la suite des événements. Peu après l'heure de jeu, Hicham Boudaoui a fait le break pour assurer le succès des Aiglons. Des Aiglons qui reviennent à seulement 3 longueurs de l'OM, dauphin du Paris Saint-Germain. Montpellier est 18e (15 points) et donc bon dernier.

Qu’est ce qui est le plus beau sur cette action ? 🥵



📽️ @DAZN_FR pic.twitter.com/bnI9FTkGev — OGC Nice (@ogcnice) February 23, 2025

Dans les autres rencontres du jour, Toulouse a humilié Le Havre sur ses terres. Une victoire 4 buts à 1 qui permet au Téfécé de pointer à la 10e place (30 points). Les Normands coulent eux un peu plus et sont toujours 17e (17 points). Ils devront en plus faire sans Issa Soumaré, exclu face à Toulouse. Enfin, Strasbourg et le Stade Brestois ont fait match nul 0 à 0. Un résultat logique entre le 7e et 9e du championnat.