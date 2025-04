L1 ‍: Nice fait tomber le PSG ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 31e journée

Parc des Princes

PSG-Nice 1-3

Buts : Ruiz (41e) pour le PSG ; Sanson (34e, 46e), Ndayishimiye (70e) pour Nice

Nice est devenu la première équipe à battre le PSG cette saison en Ligue 1. Les Aiglons l'ont emporté 3-1 grâce à un grand Morgan Sanson pour faire le gros coup dans la course à l'Europe. Paris n'a pas bien préparé son rendez-vous européen à Arsenal.

A 4 jours de la demi-finale aller de C1, les doutes étaient nombreux concernant la motivation du PSG contre Nice pour un match sans enjeu pour les champions de France. Luis Enrique rassurait tout le monde en alignant l'équipe type et ses joueurs prenaient vite le contrôle du jeu. Néanmoins, Bulka était impérial dans les buts niçois. Il stoppait une lourde frappe de Dembélé (25e), puis le coup de tête de Neves sur le corner suivant (26e). Maladroit, Dembélé croisait trop sa frappe alors qu'il était esseulé dans la surface (31e). Nice punissait vite l'inefficacité parisienne. Sur une belle action rapide, Sanson glissait le ballon sous les jambes de Donnarumma. Paris réagissait vite et égalisait 7 minutes plus tard. Dembélé trouvait Ruiz qui fusillait Bulka.

💥 | Le coup de casque de Youssouf Ndayishimiye ! Nice est en train de réaliser un exploit au Parc !



Suivez la fin de la rencontre en direct sur DAZN : https://t.co/d0ah716K6Z pic.twitter.com/iRqNodOhWi — DAZN France (@DAZN_FR) April 25, 2025

Paris devait accélérer après la pause mais c'était tout le contraire. Nice reprenait l'avantage juste après le coup d'envoi sur une superbe volée de Sanson. Le PSG poussait mais Bulka restait le maître dans sa surface. Les attaquants parisiens étaient maladroits dans les derniers mètres. La défense parisienne n'était pas plus sereine. Sur un coup-franc niçois, Ndayishimiye faisait le break grâce à un marquage laxiste des Parisiens. Nice tenait bon malgré les sorties sur civière d'Abdelmonem et d'Abdi. Bulka s'envolait encore trois fois dans les arrêts de jeu pour maintenir le score et offrir la victoire au Gym.

Le @PSG_inside a encaissé 38% de ses buts en compétition officielle cette saison sur coup de pied arrêté (19/50). #PSGOGCN — Stats Foot (@Statsdufoot) April 25, 2025

Avec cette défaite 3-1, Paris rate un exploit inédit en Ligue 1 : finir la saison invaincu. Pas de quoi rassurer avant le grand rendez-vous contre Arsenal. Avec son succès, Nice réalise une énorme opération dans la course au podium. L'OGCN est 4e (54 pts), revenant à hauteur de Monaco et à 1 point seulement de l'OM.