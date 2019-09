L1 : Nice et Rennes faiblissent, le PSG déjà seul devant

Dans : Ligue 1, Rennes, MHSC, OGCN, PSG.

Deux des poursuivants du Paris SG étaient sur la piste ce samedi soir, pour la suite de cette 5e journée.

Dans un match très rythmé, Nice a subi la loi de Montpellier de son maitre à jouer Mollet, auteur du but de la victoire 2-1. Résultat, les Aiglons concèdent leur deuxième défaite de la saison et sortent du podium. De son côté, Rennes n’a pu faire mieux que match nul dans le derby à Brest (0-0). Un match marqué par l’utilisation bizarre de la VAR par M. Turpin, qui a validé un but rennais, avant de revenir dessus après plusieurs minutes de palabres, dans un gros bazar sur la ligne de touche.

0-0 également pour le match de la peur entre Dijon, qui marque son premier point, et Nîmes, qui n’a toujours qu’une victoire en cinq matchs. Enfin, Bordeaux a démarré fort avec deux buts dans les dix premières minutes pour disposer de Metz (2-0). Les Girondins ont une série de deux nuls et deux victoires en cours, et remontent ainsi tranquillement à la 6e place avec Lyon.