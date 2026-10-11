L1 : Nice enchaîne face à Strasbourg

Je crois qu'on est d'accord pour dire que ça urge en défense centrale de
est ce que vous preparez un sale coup?
Dire ça juste après les très bons matches de Beraldo , Dro et Akliouche c'est gênant.
il jouait avec mon cousin ya 2 ans et demi. c est dingue . Il avait ete vendu 150K .... quelle progression
Comme d'hab c'est contesté uniquement parce que c'est au bénéfice du PSG. Si on ne siffle plus les coudes décollés qui de surcroit font un mouvement plus qu'intentionnel. Changeons de règles.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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