L1 : Nice double l'OM et grimpe sur le podium

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

9e journée de Ligue 1 :

Allianz Riviera.

OGC Nice - Stade Brestois : 2-1.

Buts : Todibo (45e), Bard (61e) pour Nice ; Honorat (90e+2) pour Brest.

Grâce à sa victoire contre Brest (2-1), l’OGC Nice a grimpé sur le podium de la Ligue 1, devant l’OM.

Une semaine après sa belle victoire contre l’ASSE, le club azuréen a remis ça contre le Stade Brestois ce samedi soir. Vu que ce choc des extrêmes tournait en la faveur des Aiglons dès la première période. Suite à de multiples occasions de Delort (11e, 17e) ou Stengs (39e), Todibo ouvrait effectivement la marque, en profitant pleinement d’un cafouillage dans la défense bretonne (1-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, la rencontre était toujours à sens unique : Gouiri butait sur Bizot (47e), puis Stengs trouvait la barre (55e)... Et c’est Bard qui marquait le but du break ! Sur un centre de Gouiri, l’ancien latéral lyonnais trouvait le chemin des filets d’une tête plongeante au second poteau (2-0 à la 61e). Par la suite, Nice aurait pu alourdir encore un peu plus le score sans le manque de réalisme de... Stengs (76e). Mais c'est finalement Brest qui réduisait l’écart dans le temps additionnel par l'intermédiaire d'Honorat, après un tir manqué de Faivre (2-1 à la 92e).



Qu’importe, puisqu’avec cette nouvelle victoire, l’équipe de Christophe Galtier remonte provisoirement à la troisième place du championnat, avec 16 points en huit matchs. En attendant le résultat de l’OM contre Lille dimanche, l’OGCN va donc passer un bon week-end. Au contraire de Michel Der Zakarian, qui voit son groupe s'enfoncer dans la crise à l’avant-dernière place de la L1 et sans victoire au compteur...