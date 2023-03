L1 : Nice contrarié par Nantes, Angers continue de couler

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

27e journée de Ligue 1

Nantes - Nice : 2-2

Lorient - Troyes : 2-0

Angers - Toulouse : 0-2

Ajaccio - Montpellier : 0-1

Ce dimanche après-midi en Ligue 1, Nice a été accroché par le FC Nantes (2-2) à la Beaujoire. Les Aiglons perdent une belle occasion de se rapprocher encore un peu plus du top 5.

Depuis l'arrivée de Didier Digard sur son banc de touche, Nice avance à un rythme impressionnant en Ligue 1. Mais ce dimanche à Nantes, les Aiglons n'ont pas vécu la rencontre souhaitée. Les Azuréens auront pourtant commencé leur match pied au plancher, avec une ouverture du score dès la 5ème minute de Terem Moffi. Par la suite, Nice s'est relâché et a vu revenir le FC Nantes, qui égalisera grâce à Moussa Sissoko (31e) et qui aurait même pu prendre l'avantage si Ludovic Blas n'avait pas raté son penalty (35e). Mais le GYM a remis un coup de collier en milieu de seconde période (71e) pour reprendre les devants grâce au jeune Youssouf Ndayishimiye. Cependant, Nice a fini par craquer une seconde fois en toute fin de rencontre, avec une égalisation nantaise à la 88e sur un but de Mostafa Mohamed. Au classement, Nice, pointe à la 7ème place, à 4 points de la cinquième place occupée par le Stade Rennais. De son côté, Nantes est 14ème, avec 7 points d'avance sur le premier non-relégable, Strasbourg, qui joue ce dimanche soir contre l'OM.

𝗜𝗹𝘀 𝗻'𝗼𝗻𝘁 𝗿𝗶𝗲𝗻 𝗹𝗮̂𝗰𝗵𝗲́.



Nos Nantais ont su faire les efforts pour arracher le point du match nul face à Nice. pic.twitter.com/nFiHqrd3gL — FC Nantes (@FCNantes) March 12, 2023

Dans les autres rencontres, Toulouse a remis la marche avant en battant Angers 2 buts à 0. Les Angevins n'y arrivent plus du tout et semblent plus que jamais condamnés à la Ligue 2. Des incidents en tribunes ont d'ailleurs eu lieu de la part de fans furieux contre la situation de leur club. A noter le succès à domicile de Lorient face à Troyes (2-0) et de Montpellier à l'extérieur face à Ajaccio (1-0). Strasbourg (17e, 22 points), Ajaccio (18e, 21 points), Troyes (19e, 20 points) et Angers (20e, 10 points) ferment la marche.