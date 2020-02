L1 : Niang replace Rennes sur le podium au finish !

Dans : Ligue 1.

Rennes bat Nîmes au Roazhon Park : 2-1

Buts pour Rennes : Niang (7e et 89e)

But pour Nîmes : Roux (1e)

Carton rouge : Briançon (53e) pour Nîmes

Au terme d’un match spectaculaire et bouillant sur la fin, le Stade Rennais s’est imposé face à Nîmes (2-1), reprenant au passage sa troisième place que Lille lui avait subtilisé samedi soir.

Le match débutait pourtant de la pire des manières pour le Stade Rennais car en début de match, Roux inscrivait le but le plus rapide de la saison de Ligue 1. Dès la trentième seconde, l’ancien attaquant de Guingamp profitait d’une belle remise de Ripart pour ouvrir le score (1e, 0-1). Un but qui ne sonnait toutefois pas les Rennais bien longtemps puisque cinq minutes plus tard, Niang retrouvait le chemin des filets en Ligue 1 (7e, 1-1).

La seconde période était accrochée et difficile à arbitrer pour Stéphanie Frappart, qui excluait logiquement Briançon, coupable d’un coup de la corde à linge sur Camavinga (53e). Rennes ne parvenait pas à profiter de sa supériorité numérique pour prendre l’avantage… jusqu’au temps additionnel. En effet, c’est dans le money-time de la partie que le Sénégalais permettait à Rennes de gagner ce match si important (90e, 2-1). Un succès capital pour Rennes, qui reprend sa troisième place au profit de Lille et qui vient à 8 points de Marseille.