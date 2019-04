L1 : Neymar revient, Mbappé flambe, le PSG en champion !

Dans : Ligue 1, PSG, Monaco.

Parc des Princes.

PSG - Monaco : 3-1.

Buts : Mbappé (15e, 38e, 56e) pour le PSG ; Golovin (80e) pour Monaco.

Le Paris Saint-Germain a validé son titre en Ligue 1 par une belle victoire face à l’AS Monaco (3-1), grâce à un triplé de Mbappé.

Sans jouer, et malgré trois échecs successifs, le club de la capitale était déjà devenu le nouveau champion de France ce dimanche après-midi, après le nul de Lille. Mais face à son public, et avec le retour de ses stars (Neymar, Cavani), le PSG devait faire honneur à son huitième titre. Ce qui allait être le cas grâce à un grand Kylian Mbappé. Le champion du monde ouvrait d’abord la marque de l’extérieur du droit sur une remise de Diaby (1-0 à la 15e). Puis l’international français doublait la mise après un une-deux avec Dani Alves dans l’axe (2-0 à la 38e). Et l’ancien Monégasque marquait une nouvelle fois contre son ancien club suite à une autre offrande du latéral brésilien (3-0 à la 56e). La réduction de l’écart de Golovin ne changeait rien au résultat final (3-1 à la 80e).

Grâce à ce succès du titre (3-1), le PSG met fin à sa mauvaise série de deux défaites de rang et prend 19 points d’avance sur le LOSC à cinq journées de la fin du championnat. Une bonne nouvelle à six jours de la finale de Coupe de France contre Rennes. L’ASM, de son côté, qui n’a gagné qu’une seule fois lors de ses sept derniers matchs, reste à portée de fusil des relégables, sachant que Dijon ne se situe plus qu’à quatre unités.