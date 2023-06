L1 ‍: Nantes sauvé sur le gong, Rennes 4e devant Lille

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 38e et dernière journée

Nantes en difficulté, Nantes bousculé mais Nantes sauvé. Les Canaris ont gagné le match qu'il fallait pour se sauver. Un succès 1-0 sur Angers grâce à un but de Ganago dès la 16e minute, tenu jusqu'au bout tant bien que mal. Les Nantais ont été aidé par les Lensois, vainqueurs 3-1 à Auxerre. Les Sang et Or ont profité des erreurs défensives de Radu, le portier auxerrois. L'AJA finit un point derrière Nantes et retourne déjà en Ligue 2, un an après sa montée.

Dans la course à l'Europe, Rennes a fait la bonne affaire. Les hommes de Bruno Génésio ont gagné le derby à Brest 2-1, passant Lille pour la quatrième place. Le LOSC n'a pas réussi à tenir le succès à Troyes, pourtant relégué, concédant un nul 1-1. Monaco aura presque inquiété les Dogues mais finalement l'ASM n'a pas réussi à battre Toulouse, perdant 1-2 sur le fil. Rennes jouera la Ligue Europa et Lille la Ligue Europa conférence. Monaco ne jouera pas l'Europe du tout.

Dans les autres matchs, l'OL s'est raté à Nice avec une défaite 3-1. Même chose pour l'OM, battu à la surprise générale par Ajaccio en Corse 1-0. Le PSG a aussi perdu, 3-2 devant Clermont après avoir mené 2-0 au Parc. Montpellier a vaincu Reims en Champagne 3-1 et Lorient a battu Strasbourg 2-1.