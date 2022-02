L1 : Nantes rend fou le PSG !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 25e journée

Stade de la Beaujoire

Nantes-PSG 3-1

Buts : Kolo Muani (4e), Merlin (16e), Blas (45e+5 sur penalty) pour Nantes ; Neymar (47e) pour le PSG

Une magnifique équipe nantaise a fait plier le PSG 3-1. Les Parisiens ont tout tenté mais ont buté sur Lafont et certaines décisions arbitrales litigieuses.

Les Canaris volaient littéralement en début de match. Intenables, ils démarraient pied au plancher. Après une balle perdue par Mbappé dans le camp nantais, les hommes d’Antoine Kombouaré réalisaient un contre fulgurant et Simon servait Kolo Muani qui glissait le ballon entre les jambes de Navas. Derrière, Paris réagissait mais Messi butait sur un Lafont des grands soirs. Le match s’emballait, le public de la Beaujoire aussi. Quentin Merlin inscrivait son premier but en Ligue 1 en nettoyant la lucarne de Navas d’une frappe des 20 mètres. Le PSG n’avait pas autant de réussite et Mbappé, Gueye ou encore Neymar butaient sur un Lafont en feu. Le match était très agréable avec du jeu, des actions incessantes et de l’intensité, trop peut-être.

Un match dicté par la VAR

Nicolas Pallois taclait Kylian Mbappé parti en profondeur. Une intervention rugueuse qui n’était pas avertie et pas revisionnée par la VAR. Cette dernière était la star de la fin de première période. Elle venait annuler le carton rouge donné à Dennis Appiah pour une annihilation d’action de but avant d’accorder un penalty aux Nantais pour une main de Wijnaldum. Blas transformait la sentence et donnait trois buts d’avance au FCN au repos.

Tuesday: Messi misses a pen vs. Real Madrid.



Saturday: Neymar misses a pen vs. Nantes.



PSG struggling from the spot 😬 pic.twitter.com/A7WXDMzoMX — ESPN FC (@ESPNFC) February 19, 2022

Une avance qui n’allait pas rester plus de deux minutes puisque Messi trouvait Neymar qui trompait Lafont dès le retour des vestiaires. Le PSG rêvait d'une remontada, et encore plus quand Mbappé était fauché dans la surface par Appiah. Mais, Neymar voyait son penalty être arrêté par Lafont (59e) et les espoirs parisiens s'évanouir peu à peu. Ensuite, Lafont continuait d'écœurer les attaquants parisiens et Mbappé ratait le cadre bien placé (73e). Nantes gérait tranquillement pour s'offrir le scalp du PSG et remonter à la cinquième place alors que le PSG large leader subit sa deuxième défaite en L1.