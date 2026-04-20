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Ligue 1+

L1 : Nantes-OM décalé du 1er au 2 mai

Ligue 120 avr. , 19:10
parClaude Dautel
0
Dans un communiqué, la LFP a annoncé le report de 24 heures du match entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille initialement prévu le 1er mai.
« À la demande du Ministère de l’Intérieur et de la Préfecture Loire-Atlantique, en raison des rassemblements du 1er mai à Nantes, le match entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille, comptant pour la 32e journée de Ligue 1 et initialement programmé le vendredi 1er mai 2026 à 20h45, est décalé au samedi 2 mai 2026 à 15h00. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+ », précise la Ligue de Football Professionnel dans un communiqué.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
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3
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54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
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14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
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Auxerre
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17
Nantes
202948172546-21
18
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