L1 : Nantes-OM décalé du 1er au 2 mai

Dans un communiqué, la LFP a annoncé le report de 24 heures du match entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille initialement prévu le 1er mai.

« À la demande du Ministère de l’Intérieur et de la Préfecture Loire-Atlantique, en raison des rassemblements du 1er mai à Nantes, le match entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille, comptant pour la 32e journée de Ligue 1 et initialement programmé le vendredi 1er mai 2026 à 20h45, est décalé au samedi 2 mai 2026 à 15h00. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+ », précise la Ligue de Football Professionnel dans un communiqué.