L1 ‍: Nantes fait tomber Reims, première réussie pour Beye

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

20e journée de Ligue 1

Rennes - Strasbourg : 1-0

Angers - Le Havre : 1-1

Reims - Nantes : 1-2

Ce dimanche en Ligue 1, le FC Nantes a fait un très joli coup en gagnant à Reims 2 buts à 1. Une victoire qui permet aux Canaris de prendre un peu leurs distances avec la place de barragiste.

Le FC Nantes a mis fin à une série de 4 matchs nuls de suite en Ligue 1 ce dimanche en ramenant les trois points de la victoire de son déplacement à Reims. Les hommes d'Antoine Kombouaré auront affiché pas mal de valeurs pour venir à bout des Champenois. En première période, peu avant la pause (42e), c'est Matthis Abline qui a ouvert le score pour les Canaris. Problème, la fébrilité nantaise se payera cash quelques minutes plus tard par un but contre-son-camp de Jean-Charles Castelletto (45e+1). Alors que la rencontre était des plus serrées, c'est Mostafa Mohamed qui a libéré ses partenaires en plantant à la 70e minute. L'Egyptien est l'homme en forme des Nantais après son but égalisateur face à l'OL la semaine passée.

Dans les autres rencontres du jours, Le Havre a de quoi sortir frustré de son déplacement à Angers. Un but d'André Ayew à la 73e minute a longtemps fait le bonheur des Normands. Mas dans le temps additionnel, les Angevins égaliseront via Florent Hanin. Enfin, pour la grande première d'Habib Beye sur son banc, le Stade Rennais a attendu les ultimes secondes de la partie pour empocher les trois points. Le sauver breton ? Ludovic Blas à la 89e minute. De quoi relancer une dynamique positive à Rennes.

Au classement, le FC Nantes pointe à la 14e place (21 points), devant le Stade Rennais 15e (20 points). De quoi prendre 2 points d'avance pour les Bretons sur Saint-Etienne, barragiste. Le Havre (18e, 14 points) reste bon dernier de Ligue 1 après son nul frustrant à Angers, avec une unité de retard sur Montpellier (17e, 15 points).