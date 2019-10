L1: Nantes et Bordeaux font le plein, Monaco en panne sèche

Dans : Ligue 1, Monaco, FC Nantes, Bordeaux.

Dans la foulée de la défaite d'Angers face au PSG, Nantes savait ce qu'il fallait faire ce samedi soir face à Nice pour s'emparer du fauteuil de dauphin du club de la capitale. Et c'est grâce à un but de Simon en toute fin de match que la formation de Christian Gourcuff s'est imposée (1-0), passant ainsi à la deuxième place du classement après un début de saison tonitruant. L'autre grand vainqueur de la soirée est Bordeaux. Dans un derby de la Garonne spectaculaire, les joueurs girondins ont infligé un terrible 3-1 à Toulouse au Stadium, le club au scapulaire, dont le départ avait été mitigé, accède ainsi à la quatrième place du classement.

Pour Monaco, qui semblait enfin avoir débuté sa saison, le retour sur terre a été rude du côté de Montpellier puisque la formation de Jardim, a non seulement été battue (3-1), mais a en plus fini à dix après l'expulsion de Golovin. A Brest, on a confirmé le regain de forme, les Bretons ayant dominé (2-0) une équipe de Metz qui s'enfonce dans la zone rouge. Si Metz fait grise mine, on retrouve le sourire du côté de Dijon, puisque le DFCO a battu Strasbourg (1-0) et passe à la 18e place. A noter que c'est l'ASSE qui est lanterne rouge de Ligue 1 à la veille du derby.