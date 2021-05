L1 : Nantes enchaîne, Bordeaux s'écroule

Dans : Ligue 1, Bordeaux, FC Nantes.

36e journée de Ligue 1

Stade de la Beaujoire

FC Nantes bat FCG Bordeaux : 3 à 0

Buts : Coulibaly (19e), Louza (51e sp), Kolo (70e) pour Nantes

Nantes a enchaîné une troisième victoire consécutive ce samedi contre une équipe de Bordeaux qui est lourdement retombée sur terre après l'éclaircie du week-end dernier.

La bataille fait rage pour le podium final de la Ligue 1, mais c’est également la bagarre générale afin d’éviter la relégation et même le barrage réservé au club qui finira 18e au soir de la 38e journée de Championnat. Et c’est peu dire que la peur s’était invitée ce samedi à la Beaujoire dans ce qui est un grand classique de la Ligue 1, à savoir le match Nantes-Bordeaux. Actuellement 18e, malgré deux succès consécutifs, la formation de Kombouaré le savait, il ne fallait surtout pas laisser le moindre point à des Girondins, au bord de l’écroulement, mais qui s’était un peu relancés en venant à bout de Rennes le week-enk dernier.

Cependant, le club au scapulaire a montré une nouvelle fois ses limites. Tandis que les Canaris trouvaient rapidement la faille par Coulibaly (1-0, 19e), Bordeaux n’avait pas vraiment de réaction, et c’est plutôt logiquement que Nantes enfonçait le clou en seconde période grâce à Louza sur penalty, et Kolo. Avec cette probante victoire, les Nantais reviennent à seulement un point de Strasbourg et Lorient, ce qui ressemble déjà à un petit miracle avant de se déplacer le week-end prochain à Dijon. Pour Bordeaux, qui n’a plus que deux points d’avance sur Nantes et la place de barragiste, la réception de Lens dimanche prochain paraît déjà très périlleuse. Le cauchemar girondin n'est peut-être pas terminé, sans même parler des finances.