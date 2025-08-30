L1 ‍: Nantes décroche sa première victoire dans la douleur

3e journée de Ligue 1 :
Stade de la Beaujoire
Nantes-Auxerre 1-0
But : Mohamed (8e)
Sans point au compteur et sans but inscrit, Nantes n'en menait pas large après les deux premiers matchs. Les Canaris réagissaient enfin ce samedi soir contre Auxerre. Lancé à la limite du hors-jeu, Mostafa Mohamed marquait l'unique but du match d'un piqué sur De Percin. La seconde mi-temps nantaise était difficile mais Anthony Lopes était héroïque dans les cages, multipliant les arrêts décisifs pour conserver le 1-0 en faveur de Nantes. Le FCN a désormais 3 points et dépasse l'AJA à la différence de buts (-1 pour Nantes, -2 pour Auxerre).
