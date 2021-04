L1 : Montpellier vendange, Angers sauve un point

Dans : Ligue 1.

Angers - Montpellier 1-1

But pour Angers : Bahoken (72e)

But pour Montpellier : Mavididi (48e)

Dans la course à la cinquième place, Montpellier a perdu l’occasion de marquer des précieux points ce dimanche à Angers (1-1).

Les Héraultais pensaient avoir fait le plus difficile en ouvrant le score par Mavididi, d’une tête précise au second poteau (0-1, 48e). Mais si Delort manquait le break à deux reprises pour les visiteurs, accompagnant Laborde et Mollet dans sa maladresse face au but, c’est une erreur défensives de Hilton qui permettait à Bahoken d’égaliser en renard des surfaces (1-1, 72e). Un match nul qui laisse pour le moment le MHSC à la 7e place, et le SCO à la 10e place.