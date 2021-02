L1 : Montpellier pousse Rennes vers la crise

Dans : Ligue 1, MHSC, Rennes.

26e journée de Ligue 1

Stade de la Mosson

Montpellier bat Rennes : 2 à 1

Buts : Mavididi (17e, 27e) pour le MHSC; Guirassy (78e) pour Rennes

Rien ne va plus à Rennes qui s'est incliné (1-2) ce dimanche à Montpellier où les victoires s'enchaînent.

Entre une formation bretonne qui a reculé d’une place au classement après le nul de l’OM samedi à Nantes, et une équipe de Montpellier qui a retrouvé ses qualités, on attendait une bonne opposition ce dimanche à la Mosson. Mais le MHSC a ramené rapidement Rennes à la réalité avec un doublé de Mavididi en l’espace de dix minutes (17e, 27e). Après la pause, les joueurs de Der Zakarian avaient l’occasion de tuer le suspense, mais Savanier envoyait son penalty au-dessus du but de Mendy (51e). En fin de match, Guirassy relançait le suspense (2-1, 78e), mais malgré le pression rennaise Montpellier tenait bon sa troisième victoire consécutive en Ligue 1, ce qui lui permet de revenir à hauteur de son adversaire du jour, mais également de Marseille avec 38 points. Pour Rennes, qui n’a plus gagné le moindre match depuis son succès à Brest le 17 janvier, cela commence à devenir assez inquiétant tout de même.