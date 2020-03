L1 : Montpellier-OM et OL-Reims se joueront à huis clos !

Dans : Ligue 1, OM, MHSC, OL, Reims.

Si samedi dernier le match Strasbourg-PSG a été reporté, il semble que désormais toutes les rencontres de Ligue 1 se dérouleront à huis clos au moins jusqu'au 15 avril.

Ainsi, ce lundi après-midi le quotidien Midi Libre annonce que le club de Montpellier a été informé par la Préfecture de l'Hérault que le match qui opposera le MHSC à l'Olympique de Marseille, samedi à partir de 17h30, se jouera sans aucun spectateur à la Mosson. Quelques minutes plus tard, l'Olympique Lyonnais a officialisé une décision similaire pour l'affiche OL-Reims. « L’Olympique Lyonnais informe que, suite à des échanges avec la Préfecture du Rhône et conformément aux décisions prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation du Covid-19, la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade de Reims programmée vendredi 13 mars à 20h45, se jouera à huis clos. Les détails relatifs aux procédures de remboursement des billets seront confirmés dès que possible. La direction du club remercie l’ensemble des supporters de leur compréhension face à cette situation inédite », précise le club de Jean-Michel Aulas. Il s'agit des premières décisions dans ce sens dans le Championnat de Ligue 1, mais très rapidement les autres rencontres prévues le week-end prochain seront concernées par cette mesure qui fait suite à la décision du ministre de la Santé de limiter à 1.000 personnes les manifestations quelles qu'elles soient. L'épidémie de coronavirus en cours justifie ces mesures radicales a indiqué de son côté la ministre des Sports.