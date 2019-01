L1 : Montpellier n'avance plus, tout le contraire de Strasbourg !

Dans : Ligue 1, Dijon, MHSC, RCSA, TFC.

En raison des manifestations des Gilets Jaunes à Dijon, c’est deux matchs de Ligue 1 qui étaient au programme ce dimanche après-midi. Et pour sa première à la tête du DFCO, Antoine Kombouaré n’a pu faire mieux qu’obtenir un match nul face à Montpellier. Pourtant, Said ouvrait le score pour les locaux (54e, 1-0) mais Le Tallec ne permettait pas au 18e d’y croire longtemps en égalisant quelques minutes seulement plus tard (61e, 1-1). Avec ce match nul, Montpellier dégringole et se retrouve 5e de Ligue 1 avec deux matchs de plus au compteur que l’OM.

Intercalé entre le MHSC et Marseille, on retrouve désormais Strasbourg. Dans une forme qui doit rendre beaucoup de clubs de Ligue 1 jaloux, les hommes de Thierry Laurey l’ont emporté, en déplacement à Toulouse. Ajorque ouvrait le score (17e, 1-0) avant que Sanogo n’égalise suite à un penalty confirmé par la VAR (29e, 1-1). Mais en début de deuxième période, Sissoko permettait au Racing de l’emporter (64e, 1-2) malgré une petite révolte des Violets lors du second acte. Strasbourg est donc provisoirement 6e tandis que Toulouse est 14e. Et affiche un bilan ultra-positif en 2019.