L1 : Montpellier freiné, Toulouse et Rennes font le spectacle

Dans : Ligue 1, MHSC, TFC, Rennes.

Dans la course à l’Europe, Montpellier a été accroché par Amiens, ce dimanche à La Mosson (1-1). Vainqueur de Marseille le week-end dernier, Nantes a assuré face à Dijon (3-0) tandis que Rennes et Toulouse ont fait match nul (2-2).

Les trois matchs de 15 heures nous ont offert buts, spectacles et rebondissements, ce dimanche après-midi. Et c’est à Toulouse qu’il y avait le plus de spectacle. Le duel, entre deux équipes qui n’ont plus grand-chose à jouer en cette fin de saison, a effectivement été riche en but. Mais finalement, pas de vainqueur puisque Durmaz répondait à Niang avant que Sarr ne réponde à Dossevi. Un match nul logique (2-2) au vu de la belle prestation des deux équipes.

La VAR fait des misères à Montpellier

Egalement en lice ce dimanche, Montpellier a encore un rôle à jouer en cette fin de saison puisque l’équipe de Michel der Zakarian espère accrocher l’Europe. Ce sera mission presque impossible après ce match nul concédé à domicile face à Amiens (1-1). Les Héraultais ont évité le pire grâce à l’égalisation de Mollet, lequel avait répondu à l’ouverture du score de Mendoza. Et en fin de match, Delort pensait marquer le but de la victoire, qui aurait permis au MHSC d'y croire dans la course à l'Europe. Mais le but du futur international algérien était refusé, deux minutes après ! Enfin, le sourire est toujours présent à Nantes où les partenaires de Rongier, buteur, ont surfé sur leur victoire obtenu à Marseille en l’emportant (3-0) contre Dijon.