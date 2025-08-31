L1 ‍: Monaco vient à bout de Strasbourg, le PFC rassure

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

3e journée de Ligue 1

Monaco - Strasbourg : 3-2

Le Havre - Nice : 3-1

Paris FC - Metz : 3-2

Ce dimanche en Ligue 1, Monaco recevait Strasbourg pour un choc d'équipes ambitieuses. Et il y aura eu du spectacle sur la pelouse du stade Louis II.

L'AS Monaco comptait bien réagir ce dimanche en Ligue 1 face à Strasbourg après son revers contre Lille la semaine passée. Le club de la Principauté n'a cependant pas connu un match facile. Les Alsaciens, forts d'un recrutement XXL, en ont en effet fait voir de toutes les couleurs aux Monégasques en seconde période. Pourtant, lors du premier acte, l'AS Monaco pensait avoir fait le plus dur, menant rapidement suite à un but de Maghnes Akliouche, qui a bien profité d'une erreur du gardien de but de Strasbourg. En tout début de seconde période, Folarin Balogun fera même le break. Mais voilà, Monaco connait quelques difficultés défensives et malgré les récentes rumeurs de départ à son sujet, Dilane Bakwa a fait la différence pour Strasbourg.

D'abord en réduisant la marque à la 73e puis en provoquant un penalty à la 76e minute, permettant à Joaquin Panichelli d'égaliser. Les deux équipes ont ensuite poussé pour prendre les trois points mais à ce jeu-là, c'est Monaco qui est sorti vainqueur, avec un but au bout du bout de Takumi Minamino.

Dans les autres rencontres du jour, à noter la première victoire en Ligue 1 du Paris FC lors de la réception du FC Metz. Ilan Kebbal, auteur d'un doublé, continue d'impressionner. Aussi, Le Havre a fait une très belle opération en battant Nice sur ses terres. De quoi sortir de la zone rouge. De son côté, les Aiglons continuent d'avancer dans le flou.