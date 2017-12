L1 : Monaco repasse devant l'OL et l'OM, Lille enchaîne

Dans : Ligue 1, Monaco, LOSC, OL, OM.

La soirée a été riche en événements ce samedi, et si Monaco, Nice, Lille et Rennes ont le sourire, du côté d'Angers, Toulouse et Metz c'est clairement l'hiver.

Après deux défaites consécutives, l'AS Monaco était tombée du podium, mais les joueurs de Jardim se sont évités une crise de nerfs en s'imposant 1 à 0 ce samedi à Louis II contre le SCO. Face à une formation angevine, désormais 19e et avec déjà quatre longueurs de retard sur le barragiste, le champion de France a ouvert le score dès la 2e minute par Falcao. Un succès qui permet à Monaco de remonter à la 2e place, au moins provisoirement, en attendant les résultats de l'OM et l'OL.

Autre formation où il y avait le sourire ce samedi soir, c'est Lille. Le LOSC a confirmé contre Toulouse son exploit à Lyon. Même si les Nordistes se sont imposés sur la plus petite des marges ils empochent trois points précieux et sortent de la zone rouge non sans une ultime frayeur. A la dernière seconde, Maignan a en effet repoussé un penalty de Delort. Le TFC est désormais 18e.

De son côté, Rennes fait également une belle affaire en remontant à la sixième place suite à sa probante victoire (2-0) contre une formation d'Amiens, pourtant efficace ces derniers temps. De même, Nice s'est recalé dans le ventre mou en dominant (3-1) une équipe de Metz qui se rapproche chaque semaine de la Ligue 2.

Enfin, Guingamp s'est donné un peu d'air en allant s'imposer à Troyes (0-1), l'ESTAC voyant du monde lui repasser devant et se remettant sous pression.