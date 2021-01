L1 : Monaco recolle au PSG, Domenech écrit l'histoire à Nantes

Dans : Ligue 1.

22e journée de Ligue 1 :

Stade de la Beaujoire.

FC Nantes - AS Monaco : 1 à 2.

Buts : Emond (83e) pour Nantes ; Maripan (45e), Volland (60e) pour Monaco.

Expulsion : Pallois (74e) pour Nantes.

Attendue au tournant, l’AS Monaco est venue à bout du FC Nantes (2-1) pour revenir sur les talons du PSG.

Suite aux victoires de Lille et Lyon et à la défaite de Paris, l’ASM devait réaliser un bon résultat chez les Canaris pour rester dans la course au podium. Ce qui allait être le cas, puisqu’après un début de match plus ou moins équilibré, c’est Maripan qui ouvrait la marque de la tête sur un centre de Sidibé (0-1 à la 45e). Au retour des vestiaires, le club du Rocher enfonçait le clou avec Volland, qui trompait Lafont d’une belle reprise du gauche après une passe en louche de Caio Henrique (0-2 à la 60e). Après ce but du break, Monaco continuait de pousser jusqu’à provoquer l'expulsion de Pallois (74e). En fin de match, Emond réduisait l'écart de la tête (1-2 à la 83e), mais sans suite...

Grâce à cette cinquième victoire de suite en 2021, l’équipe de Niko Kovac revient à trois points du PSG et confirme son statut de candidat au podium. Par contre, c’est la soupe à la grimace chez les Canaris… Incapable de gagner depuis le mois de novembre, soit 13 matchs sans le moindre succès, Nantes est aux portes de la zone rouge. Autant dire que la greffe n’a pas pris avec Raymond Domenech, qui devient par ailleurs le premier entraîneur de l’histoire nantaise à ne remporter aucun de ses cinq premiers matchs de L1...