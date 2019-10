L1 : Monaco poursuit sa remontée à Nantes, merci Ben Yedder !

Dans : Ligue 1, FC Nantes, Monaco.

Stade de La Beaujoire.

Nantes - Monaco : 0-1.

But : Ben Yedder (22e) pour Monaco.

Dans ce choc historique de la Ligue 1, l’AS Monaco a dominé le FC Nantes (0-1), grâce à une réalisation de Ben Yedder, le meilleur buteur du championnat.

En ouverture de la 11e journée de championnat, l’ASM voulait confirmer sa jolie remontée au classement. Et grâce à l’inévitable Ben Yedder, qui se jouait de Fabio et de Pallois dans la surface après une passe de Golovin (0-1 à la 22e), le club de la Principauté partait sur de bonnes bases. Suite à cette ouverture du score monégasque, la VAR refusait deux penalties à Nantes (38e, 54e), Coulibaly trouvait le poteau (51e), puis Ben Yedder se voyait refuser un but pour un hors-jeu de Slimani (62e), et Lecomte sauvait finalement les siens face à Youan (90e).

Avec cette première victoire de la saison à l’extérieur (0-1), la quatrième en cinq journées, Monaco remonte à la huitième place de la L1 avec ses 15 points. Quatre unités devant, le FCN risque de perdre sa place de dauphin du PSG, alors que la troupe de Christian Gourcuff enchaîne un deuxième revers de suite, le premier de l’exercice à La Beaujoire...