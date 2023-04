L1 : Monaco perd 2 points précieux dans la course au podium

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ligue 1 - 30e journée

Stade : La Beaujoire

Score : FC Nantes 2-2 Monaco

But pour le FC Nantes : Mohamed (65e) et Blas (78e)

Buts pour l'AS Monaco : Disasi (21e) et Matazo (30e)

Ce dimanche en fin d'après-midi en Ligue 1, le FC Nantes et l'AS Monaco ont fait match nul (2-2) à la Beaujoire. Les Canaris n'auront rien lâché après avoir été menés 2 buts à 0.

Monaco a lâché deux points précieux dans la course au podium ce dimanche soir en Ligue 1. Pourtant, le club de la Principauté menait sur le score de 2 buts à 0 à la Beaujoire et maitrisait son sujet. Mais en seconde période, Nantes n'a pas lâché et a réussi à revenir au score, d'abord grâce à Mostafa Mohamed puis Ludovic Blas. Au classement, Monaco est 4ème à 2 points de l'OM, qui joue ce dimanche soir à Lorient. Concernant le FC Nantes, le club est 14e (31 points), à 5 points du premier relégable, le RC Strasbourg.