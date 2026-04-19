L1 : Monaco n'avance plus, Auxerre a des regrets

Monaco et Auxerre n'ont pas réussi à se départager (2-2) ce dimanche en Principauté. L'AJA peut avoir des regrets, mais Monaco aussi.

Dans ce choc entre une équipe monégasque, qui vise une place pour la LDC, et l'AJ Auxerre, qui souhaite se maintenir, il y a eu du spectacle ce dimanche au Stade Louis II. Contre toute attente, ce sont les Bourguignons qui ont pris le match à leur compte et qui, après seulement 33 minutes de jeu, menaient très logiquement 2 à 0 suite à des buts signés Danois (11e) et Sinayoko (33e). L'ASM était au bord du précipice mais tenait jusqu'à la pause.

Monaco recolle en trois minutes

Au retour des vestiaires, c'est un tout autre scénario qui se déroulait. Et en l'espace de seulement trois minutes, Monaco revenait au score avec un but signé Fati (1-2, 56e) et un penalty transformé par Balogun (2-2, 59e). L'AJA semblait au bord de la rupture, d'autant plus que Leon sortait sur blessure (72e). Monaco pressait de plus en plus afin d'arracher une victoire très importante, mais Auxerre se procurait également quelques contres et finalement c'est sur un score de parité relativement logique que cette rencontre s'achevait. Pour l'ASM c'est une mauvaise opération, puisque le club de la Principauté reste septième de Ligue 1, tandis que l'AJA compte six points d'avance sur Nantes.