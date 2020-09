L1 : Monaco gagne à neuf, Montpellier sauve un point

Dans : Ligue 1.

Malgré les cartons rouges de Tchouaméni et de Disasi, Monaco s’est imposé face à Strasbourg (3-2) tandis que Montpellier a arraché un point à Dijon (2-2) durant le multiplex de ce dimanche après-midi.

Défait par le Stade Rennais la semaine dernière, Monaco a réagi sur la pelouse de Louis II. Parfaitement lancé par le doublé de Ben Yedder et par le premier but de la saison signé Aguilar, le club de la Principauté s’est fait très peur en deuxième mi-temps en terminant le match à neuf contre onze suite aux cartons rouges récoltés par Disasi et Tchouaméni. Malgré les buts de Chahiri et d’Ajorque, les Strasbourgeois ne sont pas parvenus à égaliser en fin de match (3-2).

Un autre match a été particulièrement riche en buts, c’est celui opposant Angers à Brest. Malgré une immense domination pendant une large partie de la rencontre, les Bretons ont chuté face au SCO (3-2). Thioub, Traoré et Fulgini sont les buteurs de l’après-midi pour Angers. Auteur d’un début de saison très satisfaisant, Montpellier était attendu sur la pelouse de la lanterne rouge, Dijon. Malmenés, les hommes de Michel Der Zakarian ont finalement obtenu le point du match nul grâce à un but signé Savanier sur penalty en fin de match (2-2). Par ailleurs, Nîmes et le RC Lens ont fait match nul dans le match le moins spectaculaire de l’après-midi aux Costières (1-1).