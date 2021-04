L1 : Monaco écrase Metz et sort Lyon du podium !

Dans : Ligue 1.

31e journée de Ligue 1

Stade Louis II

AS Monaco bat FC Metz : 4 à 0

Buts : Fabregas (50e sp), Volland (52e), Ben Yedder (77e, 88e sp) pour Monaco

Expulsion : Boye (Metz) à la 88e

En s'imposant face à Metz (4-0), en match d'ouverture de la 31e journée de Ligue 1, l'AS Monaco revient vraiment dans la course au titre de Champion de France.

La pause internationale n'a visiblement pas déréglé l'équipe de Kovac, puisqu'après une première période assez terne face à Metz, Monaco a rapidement pris ses distances. Pour cela, il aura fallu d'abord un penalty, assez surréaliste, et pourtant confirmé par la VAR, transformé par Fabregas (1-0, 50e), puis deux minutes plus tard un but signé de l'inévitable Volland (2-0, 52e). Les Messins avaient évidemment du mal à se remettre de cela, et c'est Ben Yedder, d'une frappe sous la transversale, qui corsait l'addition (3-0, 77e). L'AS Monaco pouvait gérer sereinement la fin de cette rencontre, même si Ben Yedder y allait de son doublé en transformant un nouveau penalty, suite à une faute de Boye, expulsé (4-0, 88e).

Au classement de la Ligue 1, Monaco revient à une longueur du duo PSG-Lille, deux clubs qui s'affrontent ce samedi à partir de 17h, tandis qu'en attendant de se déplacer à Lens dans la soirée, l'Olympique Lyonnais sort du podium. Cette fois, le club de la Principauté ne peut plus se cacher, le titre de champion de France est redevenu un vrai objectif.