L1 : Monaco comme une fusée, Bordeaux et l'ASSE s'enfoncent mutuellement

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Il va falloir compter sur Monaco jusqu'à la fin de la saison pour une place sur le podium. Concernant le maintien, Bordeaux et Saint-Etienne ne font pas la bonne affaire en se neutralisant.

Cette première partie de la 33e journée de Ligue 1 concernant essentiellement la lutte pour le maintien, mais il y avait tout de même un match au sommet, puisque dans le derby azuréen Monaco, en pleine forme actuellement, recevait Nice, en plein doute. Et dans la foulée des derniers résultats, la formation de la Principauté a enchaîné une cinquième victoire (1-0, but de Golivin 45e+2) de rang, dépassant son adversaire d’un soir et revenant à trois longueurs, provisoirement, de Rennes et de l’OM. Pour l’équipe de Galtier, cela devient dur, puisque le Gym n’a gagné qu’un seul de six derniers matchs.

Dans le bas du classement, c’est évidemment le choc Bordeaux-ASSE qui attirait les regards, les deux clubs historiques du football français tentant de sauver leur peau en Ligue 1. Les Girondins pensaient avoir fait le plus dur en menant 2-0 après 23 minutes de jeu. Mais Bouanga (33e) et Nordin (65e) ramenaient les Verts à hauteur (2-2). Dans les ultimes minutes, Bordeaux pensait avoir marqué le but de la victoire par Briand, mais la réalisation girondine était refusée pour une position de hors-jeu. Les deux formations devront sérieusement cravacher pour s’en sortir puisque dans le même temps Clermont s’est imposé à Troyes (0-1). Résultat, Bordeaux est toujours 19e, mais à 4 points de l’ASSE redevenu barragiste.

Enfin, dans un autre match du bas de tableau, Lorient s’est imposé (1-0) dans les dernières secondes, et après une longue séance de VAR, face à une équipe de Metz qui a désormais un pied et demi en Ligue 2.