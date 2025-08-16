L1 ‍: Monaco bat facilement Le Havre

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

1ère journée de Ligue 1 :

Stade Louis-II

Monaco-Le Havre 3-1

Buts : CSC de Lloris (32e), Dier (61e), Akliouche (74e) pour Monaco ; Ndiaye (67e) pour Le Havre

Sur le papier, Monaco (3e la saison passée) ne devait avoir aucun problème contre Le Havre (15e du dernier championnat). Cela se confirmait sur le terrain avec une large domination de l'ASM. Les hommes d'Adi Hutter n'étaient toutefois pas brillants, n'arrivant pas à se créer beaucoup d'occasions face à leur faible adversaire. Ils devaient attendre un coup du sort pour ouvrir le score. Golovine voyait son centre être dévié dans son propre but par Gauthier Lloris. Juste avant le repos, Akliouche était proche de doubler la mise avec une frappe en pivot sur le poteau havrais.

Le 1er but d'Eric Dier sous la tunique monégasque ! 🌟



Vous avez apprécié ? Paul Pogba aussi visiblement 😜#ASMHAC pic.twitter.com/uMh0oZzaaO — L1+ (@ligue1plus) August 16, 2025

L'ASM s'envolait en seconde période avec le premier but en Ligue 1 d'Eric Dier. Le défenseur anglais marquait de la tête sur corner après une grosse faute de main de Diaw. Sur sa première belle situation, Le Havre relançait un peu le match avec une frappe croisée gagnante de Rassoul Ndiaye. Mais, Monaco faisait étalage de sa puissance offensive avec un troisième but signé Akliouche après un service parfait de Zakaria. 3-1, Monaco prend la tête du championnat.