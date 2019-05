L1 : Monaco arrache un point en or à Rennes

Dans : Ligue 1, Monaco, Rennes.

Roazhon Park

Stade Rennais et AS Monaco : 2 à 2

Buts : Hunou (3e, 9e) pour Rennes; Falcao (69e, 75e)

Mené 2-0 à Rennes, Monaco a réussi à ramener le point du nul (2-2). Un résultat qui donne un peu d'air à l'ASM, même si le maintien est loin d'être acquis.

Toujours dans l'euphorie de sa victoire en Coupe de France, Rennes entamait la rencontre à 100 à l'heure et après seulement 9 minutes de jeu les Bretons menaient déjà 2 à 0 grâce à un doublé de Hunou (3e, 9e). La formation de Jardim était au bord du précipice, mais s'accrochait tant bien que mal. Après la pause, c'est encore une fois Rennes qui était proche de marquer un troisième but, mais contre toute attente Monaco allait subitement se réveiller.

C'est Falcao qui sonnait la révolte en reprenant de la tête un service de Sidibé (2-1, 69e) avant d'égaliser six minutes plus tard en reprenant victorieusement une frappe de Sidibé repoussée par Koubek (2-2, 75e). Le score en restait là, et même si Monaco ne faisait pas le plein, le point pris à Rennes donne quatre longueurs d'avance au club de la Principauté sur le SM Caen avant de recevoir Saint-Etienne le week-end prochain.