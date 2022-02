L1 : Milik sauve l’OM avec style !

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

24e journée de Ligue 1 :

Stade Saint-Symphorien.

FC Metz - Olympique de Marseille : 1-2.

Buts : Maiga (52e) pour Metz ; Bakambu (26e) et Milik (82e) pour l’OM.

En clôture de la 24e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a réussi à se défaire du FC Metz grâce à un magnifique but d’Arkadiusz Milik (2-1).

Suite à son élimination de la Coupe de France face à Nice mercredi, l’OM voulait se racheter en championnat. Ce qui allait être le cas, vu que c’est Bakambu qui ouvrait la marque. Sur un corner tiré par Payet côté droit, Saliba déviait le ballon de la tête pour donner une offrande involontaire à l’international congolais (0-1 à la 26e). Avant la mi-temps, Marseille aurait pu alourdir le score, mais Dieng (33e) et Gueye (45e) se loupaient. De quoi donner des regrets aux Phocéens, puisqu’au retour des vestiaires, Maiga égalisait sur un centre de Candé (1-1 à la 52e). Un but qui réveillait les Marseillais. Suite à une double occasion de Dieng et Lirola (68e), l'entrant Milik sauvait effectivement les siens d’un magnifique retourné acrobatique après une passe de la tête de Kolasinac (1-2 à la 82e).

Grâce à ce but de grande classe, l’OM s'offre une victoire précieuse et profite donc pleinement du faux pas de Nice pour prendre ses aises à la deuxième place de la L1. Avec quatre points d’avance sur l’OGCN et cinq sur Strasbourg, le quatrième, Marseille fait un pas important dans sa quête de podium. En tout cas, l’OM fait le plein de confiance avant de découvrir l’Europa Conférence League jeudi prochain face à Qarabag au Vélodrome.