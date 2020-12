L1 : Metz enchaîne face à Lens

Dans : Ligue 1.

16e journée de Ligue 1

Stade Saint-Symphorien

Le FC Metz bat le Racing Club de Lens 2-0

Buts pour le FC Metz : Nguette (30e), Boulaya (90e+4)

Après son large succès à Monaco (0-3) mercredi, le Racing Club de Lens n'a pas réussi à confirmer à Metz. Les Sang et Or se sont inclinés (2-0) ce samedi après avoir concédé les buts inscrits par Nguette (30e) et Boulaya (90e+4). Les Lensois se sont pourtant procurés plusieurs occasions pour revenir dans la partie mais aucune n'a été concrétisée. Au classement, les Messins, déjà vainqueurs à Montpellier (0-2) mercredi, reviennent provisoirement à un point de leur adversaire du jour en milieu de tableau.