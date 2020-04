L1 : Médecins, avocats et assureurs, la Ligue 1 tremble !

Dans : Ligue 1.

La reprise de la Ligue 1 semble devenir de plus en plus problématique, les médecins des clubs étant très inquiets face aux incertitudes liées au coronavirus.

La Ligue de Football Professionnel travaille toujours pour essayer de caler un calendrier afin de finir la saison de Ligue 1. Derrière cet empressement, soutenu par une majorité des dirigeants de L1, se cache évidemment le souhait de toucher le pactole des droits TV. Mais si les présidents sont favorables à finir ce Championnat, certains médecins sont eux de plus en plus dubitatifs sur l’organisation à mettre en place afin de reprendre l’entraînement et donc la compétition. Car à ce stade de l’épidémie ces derniers constatent que ce virus a encore des secrets qui laissent planer de grosses inquiétudes.

S’exprimant dans L’Equipe, le médecin d’un club de Ligue 1 tire le signal d’alarme et juge la reprise très très compliquée. « Les tests ? Dans l'absolu, il faudrait les refaire chaque jour pour certains contrôles, puisque les joueurs auront des contacts avec l'extérieur entre les séances. Tout cela sera une véritable usine à gaz ! Et quid des joueurs qui reviendront de l'étranger... On ne pourra pas garantir à 100 % cette reprise, qu'elle se passe en mai, en juin ou même peut-être en juillet. Mais plus on attendra, plus on pourra quand même avoir du recul sur l'évolution du Covid-19. Il y a encore une trop grosse méconnaissance qui génère de grandes réticences chez nous, notamment au niveau cardiaque », explique cette source. Et d'autres avis ont de quoi faire douter les clubs de Ligue 1 puisque des assureurs et des avocats auraient indiqué aux dirigeants que les choses pourraient tourner à la catastrophe si un joueur était malade suite à cette reprise de la Ligue 1. En effet, les couvertures habituelles sauteraient et les footballeurs pourraient donc se retourner contre les équipes.