L1 : Mbappé, Sanches ou Savanier, qui sera le joueur de février ?

Dans : Ligue 1.

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Renato Sanches (Lille) ou Teji Savanier (Montpellier), qui sera élu joueur du mois de février en Ligue 1 ?

Ce lundi, l’UNFP a dévoilé les nommés pour le titre de joueur du mois de février, et cela se joue donc entre l’attaquant français du PSG, la pépite portugaise du LOSC et le maître à jouer de Montpellier. Les fans de Ligue 1 peuvent d’ores et déjà voter pour leur joueur favori sur le site officiel de l’UNFP…