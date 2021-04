L1 : Mbappé ne cache pas son bulletin de vote

Dans : Ligue 1.

Interrogé sur l'identité du futur meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Kylian Mbappé a notamment cité Wissem Ben Yedder et Memphis Depay, tout en s'estimant dans la course.

Après un début de saison compliqué, gêné par quelques pépins physiques et le Covid-19, Kylian Mbappé est revenu à son tout meilleur niveau. Critiqué pour son manque d'efficacité, le champion du monde a mis les points sur les i, avec quatre buts marqués contre le Barça, et deux face au Bayern. En Ligue 1 également, le parisien répond présent puisqu'il domine le classement des buteurs en Ligue 1 avec 21 réalisations, soit quatre de plus que son dauphin Wissam Ben Yedder. Élu meilleur joueur du mois de février, l'attaquant du PSG a été interrogé par l'UNFP sur ce que les trophées UNFP représentaient pour lui.

« C’est la récompense de tout un travail. Le travail d’un club, de mes différents clubs, que ce soit Monaco ou Paris aujourd’hui, qui m’ont toujours mis en confiance, qui m’ont aidé à aller chercher ces trophées-là. Mes coéquipiers dans mes clubs respectifs aussi, mes entraîneurs, tout le monde.C’est aussi la récompense d’un travail quotidien. On travaille beaucoup pour avoir une reconnaissance et ces trophées-là je pense que c’est la meilleure des reconnaissances au niveau individuel » a répondu le champion du monde 2018.

Une lutte face à Depay, Ben Yedder et Neymar

Kylian Mbappé a ensuite été questionné sur le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Sans langue de bois, le buteur s'est livré au jeu des pronostics. « Il y a plein de bons joueurs. Déjà, je pense qu’il faudra mettre tout ce qui est Memphis Depay, Wissam Ben Yedder. Même à Lille il y a de bons joueurs, comme Ikoné, qui ont fait des grandes saisons. Après, bien sûr il y aura des joueurs de notre équipe. Je pense que je suis encore dans la course, après Ney a un peu moins joué mais c’est toujours un grand joueur. Donc je pense que ça va se jouer avec ce lot de joueurs-là » a déclaré l'international français. Si le trio Ben Yedder - Mbappé - Depay semble aujourd'hui sortir du lot, l'identité du futur champion de France jouera forcément en faveur du joueur de l'équipe sacrée championne. En cas de titre du PSG, on imagine difficilement un autre joueur que Mbappé remporter le titre de meilleur joueur de la saison.