L1 : Mathieu Bodmer annonce la fin de sa carrière

Dans : Ligue 1.

Du haut de ses 37 ans, Mathieu Bodmer a indiqué sur Instagram qu’il mettait fin à sa carrière de footballeur professionnel.

Passé notamment par Lille, le PSG et l’OL, le natif d’Evreux évoluait à Amiens cette saison. « Certaines personnes penseront qu’il est plus facile de s’arrêter à 37 ans, parce qu’on se dit être arrivé au bout du chemin, que la carrière a été suffisamment longue. C’est faux. Pour le passionné que je suis, La retraite, c’est comme une petite mort. Un moment où tout retombe après 20 ans d’émotions, toutes plus intenses les unes que les autres (…) 3 mois après une fin de saison forcée, je me sens déjà nostalgique. Mais je vais pouvoir passer plus de temps auprès de ma femme et mes filles, et soutenir mes fils, jeunes footballeurs au HAC et à Caen. L’amoureux du ballon rond que je suis n’est pas encore prêt à prendre de la distance, loin de là. Les projets professionnels liés au foot sont nombreux, l’envie d’entreprendre est immense » explique notamment celui qui a également porté les couleurs de Nice, Saint-Etienne, Caen et Guingamp.