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L1 : Match nul, Auxerre et Nantes perdants

Ligue 111 avr. , 20:54
parMehdi Lunay
0
29e journée de Ligue 1
Stade Abbé-Deschamps
Auxerre-Nantes 0-0
Un match de la peur à gagner à tout prix pour les deux équipes. Mais, l'enjeu prenait le pas sur le jeu. Les deux équipes se craignaient trop avec peu d'occasions franches. Parmi les temps forts, une récupération haute de l'Auxerrois Sinayoko dont le tir dangereux était bloqué par le tacle de Cozza (23e). Côté Nantes, Tabibou ne cadrait pas sa frappe dans un duel avec Léon (37e). Trop imprécis, les deux formations en restaient à 0-0 finalement.
Un résultat dramatique surtout pour Nantes. Auxerre est 16e avec 24 points, 3 unités de moins que Nice 15e et 4 de moins que Le Havre 14e qui se jouent dimanche. L'AJA possède malgré tout 5 points d'avance sur Nantes 17e (19 points) qui fonce vers la Ligue 2.

Ligue 1

11 avril 2026 à 19:00
Auxerre
0
0
Match terminé
Nantes
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
89
F. Centonze
NantesNantes
Carton jaune
86
I. Sissoko
NantesNantes
Remplacement
82
ENTRE
R. Cabella
NantesNantes
SORT
F. Guilbert
NantesNantes
Remplacement
81
ENTRE
M. Abdallah
NantesNantes
SORT
M. Abline
NantesNantes
Voir Les Détails Complets Du Match
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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