L1 : Match nul, Auxerre et Nantes perdants

29e journée de Ligue 1

Stade Abbé-Deschamps

Un match de la peur à gagner à tout prix pour les deux équipes. Mais, l'enjeu prenait le pas sur le jeu. Les deux équipes se craignaient trop avec peu d'occasions franches. Parmi les temps forts, une récupération haute de l'Auxerrois Sinayoko dont le tir dangereux était bloqué par le tacle de Cozza (23e). Côté Nantes, Tabibou ne cadrait pas sa frappe dans un duel avec Léon (37e). Trop imprécis, les deux formations en restaient à 0-0 finalement.

Un résultat dramatique surtout pour Nantes. Auxerre est 16e avec 24 points, 3 unités de moins que Nice 15e et 4 de moins que Le Havre 14e qui se jouent dimanche. L'AJA possède malgré tout 5 points d'avance sur Nantes 17e (19 points) qui fonce vers la Ligue 2.