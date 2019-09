L1 : Malgré Dembélé, l'OL retombe dans ses travers à Amiens !

Dans : Ligue 1, ASC, OL.

Stade de la Licorne.

Amiens SC - Olympique Lyonnais : 2-2.

Buts : Jallet (7e), Bodmer (90e+2) pour Amiens ; Dembélé (9e, 34e) pour l'OL.

À force de refuser le jeu en deuxième période, l’Olympique Lyonnais a fini par se faire rejoindre par l’Amiens SC dans le temps additionnel (2-2).

Après un sérieux coup d’arrêt en préambule de la trêve internationale, le club rhodanien voulait se remettre dans le droit chemin avant une grosse semaine. Sauf que l’équipe de Sylvinho encaissait l’ouverture du score, vu que Jallet trompait son ancien coéquipier Lopes sur un coup-franc direct (1-0 à la 7e). Mais deux minutes plus tard, l’OL répondait du tac au tac avec Dembélé, qui égalisait suite à un joli numéro de Reine-Adélaïde (1-1 à la 9e). Le buteur des Gones ne s’arrêtait pas en si bon chemin, et l'international espoirs inscrivait un doublé d’une reprise du genou (1-2 à la 34e). En deuxième période, Lyon jouait à se faire peur... Et ce qui devait arriver arriva, puisque Bodmer arrachait finalement l'égalisation dans les toutes dernières secondes de jeu du droit après un service de Jallet (2-2 à la 92e).

Un nouvel échec pour l'OL, qui reste provisoirement aux portes du Top 5 avec ses huit points à cause de ce troisième match de suite sans la moindre victoire. Pas de quoi se rassurer avant le premier match de Ligue des Champions contre le Zénith (mardi prochain) et la réception du PSG (dimanche prochain). Amiens, de son côté, sort de la zone rouge.