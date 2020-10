L1 : Macron en sauveur du foot français face à Mediapro ?

Dans : Ligue 1.

Le football français tremble après l’annonce de Mediapro, qui refuse de payer le versement d’octobre et qui souhaite renégocier à la baisse les droits télévisuels.

Par l’intermédiaire de son président Vincent Labrune, la Ligue de Football Professionnel a fait savoir qu’il n’était pas question d’accorder un délai de paiement à Mediapro, détenteur de la chaîne Téléfoot. Or, il semblerait que le groupe sino-espagnol ne soit toujours pas enclin à honorer ses engagements en payant le montant initialement programmé au mois d’octobre. Un véritable coup dur pour les clubs de Ligue 1, sous perfusion depuis de longs mois et plus que jamais affaibli après l’arrêt du championnat en mars dernier. Le dossier est brûlant et dépasse le simple paysage footballistique selon Carine Galli, laquelle exige l’intervention du Président de la République, Emmanuel Macron.

« Macron doit-il intervenir pour sauver la Ligue 1 ? Oui ! Là, ce n’est pas un politique qui donne son avis sur Knysna ou quoi. C’est le Président de la République qui va peut-être sauver une économie qui extrêmement importante pour le pays. Avec cette histoire Mediapro, on parle de la faillite de la L1, de la faillite de clubs, d’un manque à gagner très important… Pour rappel, le foot fait gagner énormément d’argent à l’état français. Donc oui, Macron doit se soucier du problème du football français avec Mediapro ! Il doit mettre son nez dedans. Quand il y a des sociétés avec des milliers d’emplois en jeu en France, est-ce que l’état français s’en mêle ? Evidemment, oui ! Là, c’est la même chose » a lâché la consultante de La Chaîne L’Equipe dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si le chef de l’Etat se saisira de ce dossier brûlant dans les jours à venir…