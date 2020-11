L1 : Lyon s'arrache et devient le nouveau dauphin du PSG !

Dans : Ligue 1, OL, SCO.

11e journée de Ligue

Stade Raymond-Kopa

Olympique Lyonnais bat SCO Angers : 1 à 0

But : Kadewera (80e) pour Lyon

En s'imposant difficilement ce dimanche à Angers (0-1), Lyon est le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain.

15 mois après avoir fréquenté pour la dernière fois le podium de la Ligue 1, suite à un carton 6-0 infligé au SCO Angers, l’Olympique Lyonnais retrouve un classement digne de son rang consécutivement à une victoire contre cette même formation angevine. Mais le moins que l’on puisse dire est que cela n’a pas été simple pour l’équipe de Rudi Garcia, puisqu'Angers était clairement au-dessus durant la première période, Lopes évitant bien des soucis à sa formation durant 45 minutes assez insipides.

Après la pause, l’OL commençait peu à peu à sortir de sa léthargie, et c’est finalement Kadewere, auteur d’un doublé salvateur dans le derby contre l’ASSE, qui délivrait Lyon, l’ancien havrais transformant en but un service de Dubois (0-1, 80e). Angers jetait toutes ses forces dans la bataille afin d’essayer d’égaliser, et était tout proche de le faire, Diomandé repoussant le ballon sur sa ligne (90e). L’OL tenait une précieuse victoire, sa quatrième en cinq matchs de Ligue 1, et Lyon remonte ainsi à la deuxième place du classement, en attendant que Lille joue contre Lorient et que l'OM dispute ses deux matchs de retard. Mais c'est une évidence, Lyon est de retour.