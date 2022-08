L1 : Lyon repart en avant, Monaco retombe de haut

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans cette première moitié de la 5e journée de Ligue 1, tandis que l'Olympique Lyonnais a renoué avec la victoire, Monaco a pris une gifle à domicile.

A la veille de la fin du mercato, la LFP avait programmé une journée de Ligue 1 divisée en deux parties. Et dans la session de 19 heures, deux clubs ont tiré leur épingle du jeu, Lyon et Montpellier. Trois jours après le nul à Reims, et dans un Groupama Stadium loin d’être plein, l’OL a rendu une copie un peu plus aboutie, mais sans toutefois être totalement convaincante. Cependant, pour la formation de Bosz l’essentiel est là, puisque Lyon a battu Auxerre (2-1) avec des buts signés Tetê et Toko Ekambi et revient pour l’instant à hauteur du PSG, de l’OM et de Lens, toujours avec un match en moins.

Auteur d’un énorme match dimanche au Parc des Princes, l’AS Monaco espérait confirmer à l’occasion de la réception de Troyes. Mais contre toute attente, et après l’expulsion de Maripan (44e), les Monégasques se sont lourdement inclinés (2-4) et restent scotchés en bas du classement.

De son côté, Montpellier, qui restait sur sa son carnage à Brest, est venu à bout de l’AC Ajaccio (2-0). Un match marqué par deux expulsions, une dans chaque camp. Au classement, le MHSC revient au pied du podium, tandis que le club corse est dernier avec un seul point.

En bas du classement, le SCO s’est lourdement incliné devant ses supporters (2-4) face à une formation de Reims, réduite à dix, et qui a vu son entraîneur lui aussi voir rouge. Avant-dernier de Ligue 1, Angers connaît un début de saison très compliqué. C’est également le cas, dans une moindre mesure, pour Strasbourg, qui a été tenu en échec (1-1) par Nantes à la Meinau. Les Alsaciens restent dans la zone rouge suite à ce résultat.