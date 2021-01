L1 : Lyon et Marseille, soirée olympique !

Dans : Ligue 1.

Respectivement victorieux de Lens et Montpellier, Lyon et Marseille profitent du nul du PSG et de la défaite de Lille.

Leader à la trêve, l'Olympique Lyonnais est reparti du bon pied en 2021, puisque face à une équipe de Lens capable de belles choses les joueurs de Rudi Garcia se sont imposés (3-2). Un succès très important puisque dans le même temps, et à la surprise générale, Lille a été battu à Mauroy par Angers (1-2). De son côté, le PSG a été tenu en échec à Saint-Etienne (1-1), Mauricio Pochettino ne réussissant pas ses débuts en Ligue 1 aux commandes du Paris SG. Avec l'OL, l'autre grand gagnant de la soirée est l'Olympique de Marseille qui est venu à bout de Montpellier (3-1), grâce notamment à une entrée gagnante pour Payet en seconde période. Enfin, Reims et Dijon n'ont pas réussi à se départager (0-0).

Au classement, Lyon compte désormais trois points d'avance sur le PSG et Lille, tandis que Rennes est à sept longueurs, l'OM étant à huit points de l'OL avec deux matches en retard à disputer.