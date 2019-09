L1 : Lyon coule, Nantes et Lafont mettent Sylvinho sous pression !

Dans : Ligue 1, OL, FC Nantes.

Groupama Stadium

Nantes bat Lyon : 1 à 0

But : Marçal (59e csc) pour Nantes

Rien ne va plus pour l'Olympique Lyonnais qui n'a plus gagné le moindre match de L1 depuis la deuxième journée de Ligue 1. Pire encore la formation de Sylvinho a été battue ce samedi à domicile par le FC Nantes (0-1), nouveau leader du championnat.

C'est dans un Groupama Stadium relativement dégarni, horaire oblige, que l'OL jouait gros ce samedi, face à une formation nantaise qui revit depuis que Christian Gourcuff est sur le banc. Mais une fois de plus, les joueurs lyonnais n'ont pas réellement semblé être capables de renverser des montagnes, même s'il est vrai que dans les buts des Canaris Alban Lafont réalisait quelques parades extraordinaires. Et ce qui devait arriver arriva, Moutoussamy à la lutte avec Marçal, et ce dernier dans un geste maladroit, réussissait à tromper l'infortuné Lopes (0-1, 59e), le geste désespéré de ce dernier n'empêchant pas le ballon de franchir la ligne après validation par la VAR.

Au fil des minutes, le climat se tendait singulièrement dans le stade lyonnais, tandis que le portier nantais finissait par tuer les attaquants rhodaniens de moins en moins dangereux. Si du côté de Nantes on peut voir la vie en jaune après ce succès à Lyon, puisqu'en attendant la suite de cette journée de Championnat les Canaris sont premiers, du côté de Lyon les jours qui viennent pourraient être très chaotiques, Sylvinho ne semblant déjà plus être l'homme de la situation.