L1 ‍: Lorient lamine un Stade Rennais réduit à 9

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

2e journée de Ligue 1

Stade du Moustoir

Lorient bat Rennes : 4 buts à 0

Buts pour Lorient : Soumano (45e+4), Tosin (47e), Pagis (65e) et Le Bris (69e)

Cartons rouges pour Rennes : Mahdi Camara (6e) et Christopher Wooh (11e)

Ce dimanche en Ligue 1, le FC Lorient n'a fait qu'une bouchée du Stade Rennais dans un derby breton qui a vite été fossé... Les hommes d'Habib Beye ont été réduits à 9 dès la 11e minute.

Le Stade Rennais a vécu un vrai cauchemar ce dimanche à Lorient. Alors que les hommes d'Habib Beye voulaient enchainer après leur victoire contre l'OM, rien n'a été de leur côté au Moustoir. La recrue Mahdi Camara a vu rouge dès la 6e minute pour un pied jugé trop haut sur un Merlu. Ensuite, c'est Christopher Wooh qui a été exclu, coupable d'une faute en position de dernier défenseur. Dans ces conditions, difficile de lutter face à un Lorient à domicile et porté vers l'avant. Surtout avec un manque de réussite sur une barre trouvée par Seko Fofana malgré l'infériorité numérique. En toute fin de première période, Rennes finira logiquement par craquer sur un but de Sambou Soumano. En début de second acte, c'est Aiyegun Tosin qui fera le break pour Lorient. Pablo Pagis et Théo Le Bris corseront ensuite un peu plus l'addition.

Un match à vite oublier pour le Stade Rennais, qui devra rebondir rapidement en Ligue 1. La semaine prochaine, les Bretons auront un autre déplacement, cette fois-ci à Angers. De son côté, Lorient se rassure après un revers frustrant à Auxerre.