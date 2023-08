L1 ‍: Lorient humilie le LOSC

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ligue 1, 3e journée

Stade : Moustoir

Score : Lorient bat Lille 4 buts à 1

Buts pour Lorient : Laurent Abergel (9e), Julien Ponceau (10e), Romain Faivre (62e) et Vincent Le Goff (67e)

But Lille : Jonathan David (55e)

Lorient a remporté le premier match de sa saison en Ligue 1 ce dimanche face à Lille. Les Merlus ont déroulé face à des Dogues peu inspirés et fatigués par leur match dans la semaine face à Rijeka.

Régis Le Bris peut souffler, ses hommes ont envoyé un message clair ce dimanche contre Lille. Déchainés et inspirés, le FC Lorient a rapidement fait plier des Dogues maladroits en début de rencontre. Laurent Abergel (9e) et Julien Ponceau (10e) ont marqué coup sur coup pour faire un break qui a mis KO le LOSC. Si Jonathan David a réduit la marque en début de seconde période, les Bretons étaient trop forts et ont passé la seconde pour marquer deux nouveaux buts par Romain Faivre et Vincent Le Goff.

C’est terminé ! 👊

Lorient s’impose avec manière 4-1 au Moustoir 🧡🐟

Quelle victoire ! Quelle ambiance ! 🤩

⚽️ Abergel ⚽️ Ponceau ⚽️ Faivre ⚽️ Le Goff#FCLLOSC pic.twitter.com/PBjweBUzgC — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) August 27, 2023

Au classement, Lorient est 7e, le LOSC 10e.