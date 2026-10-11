L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

Un victoire à l'arrachée contre le plus mauvais club de L1 et une grosse embrouille, vous trouvez ça rassurant ?
Le fantôme Dem n'a rien à faire en EDF.
Il fallait sortir de cette zone rouge le plus vite possible et mettre un terme a cette série négative de 6 défaites consécutives. C'est chose faite.
Ton petit ? On aura tout vu de ta part. Tu continues à dire que je me prends pour un comptable alors que je te donne des infos que tout le monde connaît (sauf toi) et tu prends ces infos pour des chiffres ou des bilans. Sergio33 qui se prend pour un expert comptable, un expert en droit et en lois, un expert en foot et en lois du jeu, un expert en tout ... alors qu'il est d'une nullité et d'une stupidité affligeantes. Un idiot qui passe sa vie ici à écrire des âneries et qui nous fait perdre notre temps à essayer de lui répondre. Et à chaque fois, il nous sort des répliques aussi nulles les unes que les autres, juste pour avoir le dernier mot. Que pouvons nous attendre d'un énergumène qui possède le QI d'une huître et qui se prend pour le grand des savants ?!!! Tu devrais vraiment te faire soigner.
Angers Vs Marseille. Hum.... ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
Loading
⌚️45’ 𝐌𝐈-𝐓𝐄𝐌𝐏𝐒 Les deux équipes sont dos-à-dos après cette première période. Nos Troyens sont bien dans leur match mais devront être plus justes dans les 30 derniers mètres ! On y croit ✊ #ESTACOM
AMIIINE HARIT ! 🇲🇦 🎁 Quoi de mieux qu’un but pour sa 110e apparition en Ligue 1 #ESTACOM
⏱️ 90+8’ | #ESTACOM 0️⃣-2️⃣ 𝐋𝐞𝐬 𝟑 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 ✅ Grâce à des buts d’𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐭 🇲🇦 et 𝐇𝐢𝐦𝐚𝐝 𝐀𝐛𝐝𝐞𝐥𝐥𝐢 🇩🇿, l’OM s’impose face à Troyes ! 💪 📆 Rendez-vous jeudi prochain au @CEPACVelodrome pour 𝗢𝗠 🆚 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝗸𝗼𝘀 ! 🎟️ Places disponibles 👉