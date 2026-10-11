Harit

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

Ligue 1
parAlexis Rose
8
Ajouter comme source préférée sur Google
6e journée de Ligue 1 :
Stade de l'Aube.
Troyes - Olympique de Marseille : 0-2.
Buts : Harit (50e) et Abdelli (90e+7 sp) pour l’OM.
Au terme d’un match loin d’être spectaculaire du côté de Troyes, l'Olympique de Marseille a difficilement retrouvé le chemin de la victoire grâce à un but d'Harit et à un penalty d'Abdelli (2-0).
Plongé dans la zone rouge après une série noire de quatre défaites de suite en L1, le club phocéen devait impérativement réagir à Troyes ce dimanche soir. Mais au terme d’une première période bien terne, avec une barre transversale pour l’ESTAC (6e) et une grosse occasion marseillaise d’Abdelli (37e), les acteurs rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0 à la 45e).
Dès le retour de la pause, Marseille ouvrait la marque ! Percutant sur son côté gauche, Paixao centrait fort au second poteau et Harit surgissait pour tromper Beach d’une belle reprise du droit (0-1 à la 56e). Suite à ce premier but de l’international marocain sous le maillot de l’OM depuis près de deux ans, la rencontre retombait dans un faux rythme pendant de longues minutes. En fin de match, Marseille souffrait avec un poteau de Ripart (90e+1) et une tête dangereuse de Batola (90e+3). Mais la bande de Bruno Genesio se mettait finalement à l'abri au bout du suspense grâce à un penalty d'Abdelli suite à une faute de Beach sur Moumbagna (0-2 à la 90e+7).
Grâce à cette première victoire depuis fin août, l'OM met fin à sa mauvaise série et sort surtout de la zone rouge. Désormais installé à la 13e place de la Ligue 1 avec six points au compteur en autant de journées, le club phocéen se situe quand même à cinq longueurs des places européennes. Mais l'essentiel est ailleurs, Marseille a repassé la marche avant, tout en prenant ses aises sur l'ESTAC, maintenant relégable.
Articles Recommandés
Vitinha LDC
Ligue des Champions

TV : Manchester City - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Embrouille Pour Un Penalty Paixao Enerve Lom Est Sur Les Nerfs
OM

Embrouille pour un pénalty, Paixao énervé, l’OM est sur les nerfs

Kolo Muani
Serie A

Serie A : Kolo Muani sauve la Juve à Cagliari

L1 Programme Tv Et Resultats De La 6e Journee 330284
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Fil Info

TV : Manchester City - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Embrouille pour un pénalty, Paixao énervé, l’OM est sur les nerfs
Serie A : Kolo Muani sauve la Juve à Cagliari
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
PL : Pogba veut voir City être sévèrement puni
PSG : Akliouche pour 50 ME, c’est un coup de génie
Liverpool : L’arnaque Barcola, les Anglais sont choqués
Pierre Sage sort l’artillerie lourde pour taper l'OL
Real : Mourinho fait grève, la vraie raison dévoilée

Derniers commentaires

Embrouille pour un pénalty, Paixao énervé, l’OM est sur les nerfs

Un victoire à l'arrachée contre le plus mauvais club de L1 et une grosse embrouille, vous trouvez ça rassurant ?

EdF : Lizarazu met le doigt sur le point faible de Zidane

Le fantôme Dem n'a rien à faire en EDF.

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

Il fallait sortir de cette zone rouge le plus vite possible et mettre un terme a cette série négative de 6 défaites consécutives. C'est chose faite.

Haaland confirme avoir un gros faible pour le PSG

Ton petit ? On aura tout vu de ta part. Tu continues à dire que je me prends pour un comptable alors que je te donne des infos que tout le monde connaît (sauf toi) et tu prends ces infos pour des chiffres ou des bilans. Sergio33 qui se prend pour un expert comptable, un expert en droit et en lois, un expert en foot et en lois du jeu, un expert en tout ... alors qu'il est d'une nullité et d'une stupidité affligeantes. Un idiot qui passe sa vie ici à écrire des âneries et qui nous fait perdre notre temps à essayer de lui répondre. Et à chaque fois, il nous sort des répliques aussi nulles les unes que les autres, juste pour avoir le dernier mot. Que pouvons nous attendre d'un énergumène qui possède le QI d'une huître et qui se prend pour le grand des savants ?!!! Tu devrais vraiment te faire soigner.

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

Angers Vs Marseille. Hum.... ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading