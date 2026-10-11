L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

6e journée de Ligue 1 :

Stade de l'Aube.

Troyes - Olympique de Marseille : 0-2.

Buts : Harit (50e) et Abdelli (90e+7 sp) pour l’OM.

Au terme d’un match loin d’être spectaculaire du côté de Troyes, l'Olympique de Marseille a difficilement retrouvé le chemin de la victoire grâce à un but d'Harit et à un penalty d'Abdelli (2-0).

Plongé dans la zone rouge après une série noire de quatre défaites de suite en L1, le club phocéen devait impérativement réagir à Troyes ce dimanche soir. Mais au terme d’une première période bien terne, avec une barre transversale pour l’ESTAC (6e) et une grosse occasion marseillaise d’Abdelli (37e), les acteurs rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0 à la 45e).

Dès le retour de la pause, Marseille ouvrait la marque ! Percutant sur son côté gauche, Paixao centrait fort au second poteau et Harit surgissait pour tromper Beach d’une belle reprise du droit (0-1 à la 56e). Suite à ce premier but de l’international marocain sous le maillot de l’OM depuis près de deux ans, la rencontre retombait dans un faux rythme pendant de longues minutes. En fin de match, Marseille souffrait avec un poteau de Ripart (90e+1) et une tête dangereuse de Batola (90e+3). Mais la bande de Bruno Genesio se mettait finalement à l'abri au bout du suspense grâce à un penalty d'Abdelli suite à une faute de Beach sur Moumbagna (0-2 à la 90e+7).