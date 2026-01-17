L1 : L'OM réalise un festival à Angers

Ce soir c étais du beau jeu
C'est pas un joueur qui change tout, des deux camps y avait des absences
On regarde le football pour du spectacle, sinon fait toi rembourser vue le prix qu on paye
Faire parti du jeu et faire partie du beau jeu c'est différent Même pas comprendre ça c'est incroyable
Ce soir y'a pas eu de penalty,
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
🌟 𝗟'𝗢𝗠 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 ! Totale maîtrise sur ce mouvement, Timothy Weah finit le travail. La démonstration continue #SCOOM