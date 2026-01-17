ICONSPORT_282660_0087

L1 : L'OM réalise un festival à Angers

Ligue 117 janv. , 23:08
parMehdi Lunay
15
18e journée de Ligue 1 :
Stade Raymond-Kopa
Angers-OM 2-5
Buts : Sbaï (45e+2), Allevinah (90e+2) pour Angers ; Gouiri (19e), Greenwood (24e), Traoré (34e), Weah (40e), Paixao (88e) pour l’OM
Marseille a totalement oublié sa défaite contre Nantes au Vélodrome il y a deux semaines. L'OM s'est offert un festival offensif 5-2 à Angers pour consolider sa 3e place avant la réception de Lens samedi prochain.
Alors que Lens et le PSG s'envolent, l'Olympique de Marseille n'avait pas d'autre choix que de gagner à Angers. Les Phocéens prenaient le match par le bon bout, étouffant le SCO d'entrée. Les buts s'enchaînaient vite avec des actions collectives superbes. Gouiri taclait le ballon dans le but de Koffi. Greenwood concluait un beau une-deux avec Emerson. Hamed Traoré et Weah portaient le score à 4-0 après 40 minutes. Le seul point noir de la première période était le but de Sbaï dans une défense marseillaise passive.
Après la pause, l'OM gérait tranquillement son avantage. Entré en jeu, Paixao était proche d'alourdir le score mais il croisait trop sa frappe (71e). Le Brésilien rectifiait le tir en fin de match pour inscrire le 5e but phocéen et faire de l'OM la meilleure attaque de Ligue 1. Allevinah sauvait l'honneur une deuxième fois pour le SCO dans les arrêts de jeu. 5-2, l'OM consolide sa 3e place avec 35 points. Les Olympiens prennent 3 points d'avance sur Lille et reviennent à 8 points de Lens avant le choc entre les deux clubs dans une semaine.

Ligue 1

17 janvier 2026 à 21:05
Angers SCO
Sbai45'Allevinah90'
2
5
Match terminé
Olympique Marseille
Gouiri19'Greenwood24'Traorè34'Weah40'Barbosa da Paixão88'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
J. Allevinah
Angers SCOAngers SCO
Remplacement
90
ENTRE
A. Vermeeren
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
E. Palmieri dos Santos
Olympique MarseilleOlympique Marseille
But
88
I. Barbosa da Paixão
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
82
ENTRE
A. Gomes
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
15
Articles Recommandés
ICONSPORT_282660_0104
OM

Balerdi et l’OM, merci et au revoir

ICONSPORT_272856_0009
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée

ICONSPORT_282604_0212
Kylian Mbappé

Mbappé a joué blessé, l'aveu terrible du Real

Fil Info

17 janv. , 23:22
Balerdi et l’OM, merci et au revoir
17 janv. , 23:09
L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée
17 janv. , 23:05
Mbappé a joué blessé, l'aveu terrible du Real
17 janv. , 22:48
L2 : L'ASSE remonte sur le podium
17 janv. , 22:48
L2 : Programme TV et résultats de la 19e journée
17 janv. , 22:26
Visite médicale programmée, le PSG boucle ce coup impensable
17 janv. , 22:00
OL : Ce Lyonnais l'avoue, Sadio Mané a changé sa carrière
17 janv. , 21:30
Nice va chercher un ancien flop de l’OM

Derniers commentaires

L1 : L'OM réalise un festival à Angers

Ce soir c étais du beau jeu

L1 : L'OM réalise un festival à Angers

C'est pas un joueur qui change tout, des deux camps y avait des absences

L1 : L'OM réalise un festival à Angers

On regarde le football pour du spectacle, sinon fait toi rembourser vue le prix qu on paye

L1 : L'OM réalise un festival à Angers

Faire parti du jeu et faire partie du beau jeu c'est différent Même pas comprendre ça c'est incroyable

L1 : L'OM réalise un festival à Angers

Ce soir y'a pas eu de penalty,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Toulouse
261875629236
8
Strasbourg
241773726215
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121733111838-20

Loading